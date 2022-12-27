Цены на нефть пошли вверх после того, как Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи, цена нефти марки Brent поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря.

Также мы сообщали, что Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается. При этом он выразил недовольство самим введением потолка цен на энергоресурс.

Напомним, с 5 декабря в силу вступило решение о введении Евросоюзом потолка цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, поставляемую морем.

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