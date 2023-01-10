Представители стран "Большой семерки" заявили, что будут стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале.

Об этом пишет Reuters.

Один - для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти.

Второй - для тех, которые торгуются со скидкой, сообщил официальный представитель G7.

Напомним, что с февраля вступает в силу также эмбарго на импорт нефтепродуктов в ЕС из России.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии предложили снизить потолок цен на российскую нефть с нынешнего уровня в $60 за баррель.

По данным западных СМИ, поставки российской нефти упали до минимума в конце 2022 года из-за санкций. Грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, сократились.

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Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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