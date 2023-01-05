Эстония предложит Европейскому Союзу понизить потолок цен на российскую нефть с нынешнего уровня в $60 за баррель.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу на правительственной пресс-конференции.

"Установленный ценовой потолок для российской нефти сработал, он не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому было бы разумно понизить его с 60 долларов за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть сейчас ниже этого потолка. Если мы хотим оказать давление на Россию, ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены", - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу также сообщил, что по предложению Эстонии и Польши достигнута договоренность регулярно пересматривать ценовой потолок и впервые такая процедура будет проведена в середине января. В частности, будет рассмотрено предложение понизить ценовой потолок, отметил министр.

Глава МИД также сказал, что Эстония выступает за передачу странами Запада замороженных российских активов на поддержку Украины.

Вся западная помощь, переданная Украине в прошлом году, пропорционально меньше, чем замороженные средства России, и поэтому использование российских средств может "существенно изменить игру", считает Рейнсалу.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм потолка цен на нефть. Решение запрещает транспортировать российскую нефть морским путем, а также страховать ее, за исключением продажи "черного золота" по цене не выше $60 за баррель.

После этого поставки российской нефти упали до минимума.