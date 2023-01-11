Российским нефтяникам удалось резко увеличить экспорт нефти в январе после декабрьского провала, уменьшившего поставки примерно на 20%.

Как предполагает Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров, отгрузки нефти из порта Балтийского моря 1-20 января увеличатся в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Из портов Приморск и Усть-Луга, согласно плану отгрузок, танкеры вывезут 4,1 млн тонн против 2,7 млн за тот же период декабря. По итогам месяца экспорт может увеличиться до 6,5 млн тонн, хотя в декабре не превышал 5 млн.

Интерес покупателей тем временем подогревают скидки: цена главного российского сорта Urals, на который приходится почти две трети экспорта, упала ниже 40 долларов за баррель в конце прошлой недели. Партии из Приморска отгружались по 38,7 долларов за бочку - рекордно дешево с лета 2020 года.

Между тем представители стран "Большой семерки" заявили, что будут стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии предложили снизить потолок цен на российскую нефть с нынешнего уровня в $60 за баррель.