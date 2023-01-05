Администрация Афганистана, возглавляемая талибами, должна подписать контракт с китайской компанией на добычу нефти из бассейна Амударьи на севере страны. Контракт будет подписан с госкомпанией Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра горнодобывающей промышленности Афганистана.

Это будет первая крупная сделка по добыче ископаемых, заключенная администрацией Талибана с иностранной компанией с момента прихода к власти в 2021 году.

"Нефтяной контракт по Амударье — это важный проект между Китаем и Афганистаном", — заявил на пресс-конференции посол Китая в Кабуле Ван Юй.

Китай официально не признал администрацию Талибана, но у него есть значительные интересы в стране, находящейся в центре региона, важного для его инициативы в области инфраструктуры "Один пояс, один путь".

Согласно контракту, китайская компания будет инвестировать в Афганистан 150 миллионов долларов в год, сообщил в Twitter официальный представитель администрации талибов Забихулла Муджахид. По его словам, его инвестиции увеличатся до 540 миллионов долларов за три года по 25-летнему контракту. Он добавил, что управляемая талибами администрация будет иметь 20-процентное партнерство в проекте, которое может быть увеличено до 75%.

Министр горнодобывающей промышленности заявил, что условием сделки является переработка нефти в Афганистане.

В 2012 году китайская государственная компания National Petroleum Corp (CNPC) подписала контракт с предыдущим правительством Афганистана, поддерживаемым США, на добычу нефти в бассейне Амударьи в северных провинциях Фарьяб и Сари-Пуль.

По оценкам, Афганистан обладает неиспользованными ресурсами в размере более 1 триллиона долларов, что привлекает к нему некоторых иностранных инвесторов, хотя десятилетия беспорядков мешали эксплуатации месторождений.

Китайская государственная компания также ведет переговоры с талибами по поводу эксплуатации медного рудника в восточной провинции Логар.

В конце прошлого года сообщалось, что Китай ведет переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане.

Между тем Джо Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО.