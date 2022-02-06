Беременную новозеландскую журналистку Шарлотту Беллис не пустили домой из-за пандемии, ей также грозило преследование в Катаре как незамужней, вступившей в сексуальные отношения. Единственными, кто согласился ей помочь, оказались представители движения "Талибан", пришедшего к власти в Афганистане.

О судьбе женщины рассказало издание "Аргументы и факты".

35-летняя уроженка новозеландского Крайстчерча окончила факультет журналистики в США и начинала свою карьеру в качестве телерепортера в родном городе. Затем она работала в США, а в 2017 году устроилась в телекомпанию "Аль-Джазира".

Широкую известность Беллис получила летом 2021 года, когда стала одной из немногих женщин-журналистов, освещавших захват страны талибами и эвакуацию американцев. Новозеландка была одной из трех женщин, допущенных на первую пресс-конференцию "Талибана" в Кабуле. Шарлотта не постеснялась задать членам нового правительства вопрос о соблюдении прав женщин при новом режиме. Ее смелость оценили, и журналистке было дано право взять эксклюзивное интервью у Абдула Карара Балхи, одного из лидеров талибов и члена их Комиссии по культуре.

Несмотря на критическое отношение к линии "Талибана" по женскому вопросу, Беллис в течение нескольких месяцев благополучно отработала в Афганистане. Проблемы же у нее начались после возвращения в Катар.

Журналистка состоит в отношениях с Джимом Хьюлбруком, сотрудником The New York Times. Почувствовав недомогание после возвращения в штаб-квартиру "Аль-Джазиры" в Катаре, Шарлотта обратилась к врачу и узнала, что беременна.

Журналисты станут родителями в мае

Для Беллис эта новость стала шоком, так как раньше врачи ей объявили, что она не сможет иметь детей из-за бесплодия. Но долго радоваться ей не пришлось: в Катаре сексуальные отношения и беременность вне брака преследуются по закону. Катарский врач заявил, что доносить на журналистку не будет, но рассчитывать на помощь в ведении беременности ей не стоит.

Беллис уволилась с телеканала, но вернуться в Новую Зеландию не смогла из-за жестких антиковидных ограничений, которые касаются и граждан Новой Зеландии, работающих за границей.

Беллис и Хьюлбрук отправились в Бельгию, но и там остаться до родов журналистка не могла, поскольку не получила разрешение на длительное пребывание в стране. В итоге единственной страной, куда репортер могла вновь приехать без дополнительных сложностей, оказался Афганистан. Беллис обратилась к высокопоставленным представителям "Талибана" с запросом о том, будут ли ее преследовать на территории Афганистана из-за беременности вне брака.

Шарлотта среди талибов

"Так как вы иностранка, ваша беременность является сугубо вашим личным делом, и никакого преследования со стороны властей не будет. Если же ситуация обострится, просто позвоните нам. И не волнуйтесь", - ответили ей талибы.

В результате Беллис и отец будущего ребенка вернулись в Кабул, где и находятся сейчас, ожидая разрешения ситуации.

"Когда талибы - единственные, кто предлагает вам, беременной незамужней женщине, безопасное убежище, в этом мире определенно что-то не в порядке", - написала журналистка в своей колонке в издании New Zealand Herald.

Беллис должна родить в мае. Она все-таки надеется попасть в Новую Зеландию, так как в Афганистане плохой уровень медицины и высок риск умереть при родах.

Между тем к афганским женщинам талибы относятся не так великодушно, требуя соблюдать строгие религиозные правила. Так, в декабре они запретили перевозить женщин без мужчин и хиджаба.

В январе в Кабуле женщины вышли на протест против требований талибов о ношении хиджаба.