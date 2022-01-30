Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст заявил, что американская сторона выстраивает "определенные продуктивные отношения" с представителями движения "Талибан".

Об этом Уэст сообщил в интервью афганскому телеканалу Tolo News.

"Что касается доверия (между Вашингтоном и новой властью в Кабуле): я бы сказал, что мы выстраиваем определенные продуктивные отношения и честный диалог с членами движения", - сказал Уэст.

Напомним, 23 января впервые после захвата власти в Афганистане в Норвегии делегация "Талибана" во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки начала трехдневные переговоры с западными правительственными чиновниками и представителями афганского гражданского общества.

При этом еще в октябре "Талибан" обратилось к США. Талибы заявили, что возможные попытки Вашингтона ослабить их позиции обернутся "проблемами для народа".

Ранее мы также писали, что китайские горнодобывающие группы работают над возможностью доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане. Одна из таких групп съездила в Кабул на переговоры с представителями движения "Талибан".