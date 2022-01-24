В воскресенье, 23 января, впервые после захвата власти в Афганистане в Норвегии делегация "Талибана" во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки начала трехдневные переговоры с западными правительственными чиновниками и представителями афганского гражданского общества.

Об этом сообщает АР.

Встречи за закрытыми дверями проходят в отеле в горах, недалеко от Осло. В воскресенье талибы встречаются с афганскими активистами движения за права женщин и правозащитниками.

Делегация Соединенных Штатов во главе со специальным представителем по вопросам Афганистана Томом Уэстом планирует обсудить "формирование представительной политической системы; ответы на безотлагательные гуманитарные и экономические кризисы; проблемы безопасности и борьбы с терроризмом; права человека, особенно в отношении образования для девочек и женщин", говорится в заявлении Госдепартамента США.

Также предполагается, что во время переговоров Муттаки будет настаивать на размораживании почти 10 млрд долларов от США и других западных стран, которые предназначались для Афганистана, поскольку страна находится в тяжелом положении.

"Норвегия продолжает вести диалог с "Талибаном" для продвижения прав человека, участия женщин в жизни общества, а также для укрепления гуманитарных и экономических усилий по поддержке афганского народа", - сказали в МИД Норвегии.

Перед началом переговоров заместитель министра культуры и информации "Талибана" голосовым сообщением в Твиттере выразил пожелание Муттаки относительно "хорошей поездки, наполненной достижениями", а также поблагодарил Норвегию, которая, по его словам, станет "воротами для положительных отношений с Европой".

До этого талибы посетили Россию, Иран, Катар, Пакистан, Китай и Туркменистан.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт ранее говорила, что этот визит "не является легитимизацией или признанием Талибана".

"Но мы должны поговорить с теми, кто на практике управляет страной сегодня, – сказала она. – Мы очень обеспокоены серьезной ситуацией в Афганистане".

По ее словам, экономические и политические условия создали "полномасштабную гуманитарную катастрофу для миллионов людей", которым грозит голод в стране.

Ранее мы писали, что движение "Талибан" запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всей стране на фоне продолжающегося обвала местной валюты.

Также "Страна" сообщала о том, что Соединенные Штаты Америки не видят возможности оказывать финансовую помощь новым афганским властям, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов.