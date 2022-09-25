Президент Соединенных Штатов Джо Байден лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО.

"Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО", - сказано в президентском меморандуме для государственного секретаря США, который распространил Белый дом.

Штаты признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012, а в августе 2021 полностью вывели войска из страны, где к власти пришло движение "Талибан".

В настоящее время статус основного союзника США вне НАТО распространяется почти на 20 стран.

Ранее "Страна" сообщала, что США отпустили главного наркодилера Бен Ладена. В мае 2009 года он был признан в США виновным в контрабанде героина на сумму 50 миллионов долларов и приговорен к пожизненному заключению. Он считается одной из влиятельнейших фигур в афганском движении "Талибан".

Позже Виктория Нуланд заявила, что США не поступят с Украиной, как с Афганистаном. Заместитель государственного секретаря США по политическим делам решила успокоить украинские власти после ухода армии США из Афганистана.