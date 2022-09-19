В США освободили Башира Нурзаи, которого считают главным наркодилером бывшего главаря международной террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Нурзаи обменяли на гражданина США, инженера Марка Фрерихса, который находился в заключении у талибов с января 2020 года.

Обмен подтвердил президент США Джо Байден, чье заявление по этому поводу опубликовал сайт Белого дома.

"Сегодня мы добились освобождения Марка Фрерихса, и он скоро будет дома. Марк был доставлен в Афганистан в январе 2020 года и содержался под стражей 31 месяц. Его освобождение стало кульминацией многолетней неустанной работы преданных своему делу государственных служащих в нашем правительстве и правительствах других стран-партнеров, и я хочу поблагодарить их за все эти усилия. Сегодня я поговорил с сестрой Марка, чтобы поделиться хорошими новостями и выразить свою радость за семью Марка. Чтобы успешно завершить переговоры, которые привели к освобождению Марка, потребовались трудные решения, которые я не воспринимал легкомысленно. Наш приоритет сейчас — убедиться, что Марку обеспечат безопасное возвращение", - заявил Байден.

Освобождение инженера входило в число предвыборных обещаний президента Джо Байдена.

Фрерихс был похищен в Афганистане

Обмен состоялся в понедельник в аэропорту Кабула, и первым о нем сообщило руководство талибов. Талибы считают, что освобождение Нурзаи представляет собой "новую главу" в отношениях между Афганистаном и США и несет послание, что проблемы могут быть решены "путем переговоров, а не с помощью войны и насилия".

В прошлом военный моряк, Фрерихс был похищен за год до того, как рухнуло прозападное правительство Афганистана и к власти там вновь пришли талибы. На тот момент он уже 10 лет работал в Кабуле инженером-строителем.

Что касается Нурзаи, то в мае 2009 года он был признан в США виновным в контрабанде героина на сумму 50 миллионов долларов и приговорен к пожизненному заключению. Он является одной из влиятельнейших фигур в афганском движении "Талибан".

Как писала "Страна", в январе в США заявили, что американская сторона выстраивает "определенные продуктивные отношения" с представителями движения "Талибан".