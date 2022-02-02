Несколько дней назад на Троещине в Киеве местные жители заметили полностью обнаженную девушку, которая бегала за мужчиной и признавалась ему в любви.

Видео опубликовала "Типова Троєщина" в Instagram.

На кадрах видно, как обнаженная девушка бегает за мужчиной и выкрикивает слово "Люблю". В свою очередь парень пытается скрыться от девушки.

Из-за их поведения очевидцы вынуждены были вызвать полицию, которая вскоре подъехала к парочке.

В комментарии "Чрезвычайным новостям" местные жители рассказали, что мужчина и женщина живут в соседних домах и находятся в необычных отношениях. Очевидцы сообщили, мужчина может быть причастен к распространению наркотиков, чему свидетельствуют неоднократные инциденты. Кроме того, из-за скандалов в доме мужчины соседи часто вызывают к нему полицию. Что касается девушки, она из интеллигентной семьи, однако с соседом-наркодилером она связалась года четыре назад, неоднократно поднимала истерики в его квартире или на этаже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичная Троя | Киев Новости (@tipichnaya_troeschina)

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 января обнаженная активистка "Femen" с ребёнком провела акцию около Офиса президента, требуя от Зеленского немедленно отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой предстала полностью обнаженной.