В Великобритании разворачивается грандиозный скандал в королевской семье. Оказывается, принц Чарльз принимал деньги от братьев Усамы бен Ладена. Правда, делал он это не лично для себя, а для своей благотворительной организации.

Об этом пишет The Sun.

По данным издания, случилось это в конце октября 2013 года в резиденции британской королевской семьи Кларенс-хаус. Чарльз получил деньги (миллион фунтов стерлингов) от Бакра и Шафика бен Ладенов - сводных братьев по отцовской линии убитого лидера "Аль-Каиды".

Принц Уэльский внес пожертвование в банк, несмотря на то, что советники убеждали его вернуть деньги из-за опасений, что связь с семьей бен Ладена может иметь катастрофические последствия для его репутации. Деньги пошли в Благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF).

По крайней мере один доверительный управляющий Фонда был среди тех, кто умолял его вернуть деньги - но Чарльз не послушал, пишет The Sun.

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