В Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Страны-члены ЕС хотят принять новый пакет до февральского саммита Украина-ЕС в Киеве.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Девятый пакет санкций ЕС был принят в декабре. Хотя страны-члены, выступающие за более жесткую санкционную политику в отношении России, были не совсем довольны этим решением, его принятие было обусловлено убеждением, что в конце года ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе.

В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части своих требований для достижения консенсуса среди 27 стран-членов ЕС.

Работа над следующим пакетом набирает обороты в Брюсселе в последние дни, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намекнула на это во вторник.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала она, не уточнив деталей.

PAP пишет, что эту информацию подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош.

"Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - сказал он.

По словам дипломата ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, а катализатором - приближение годовщины войны.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета и подчеркивают важность не потерять эффект неожиданности.

"В очередной раз делается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российском бюджете оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - отметил дипломат ЕС.

Новые санкции также будут распространяться на продукцию, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также планируется расширить, включив в них больше лиц, ответственных за агрессию России против Украины и военные преступления.

Что касается Беларуси, то, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затянуть с принятием новых ограничений, как она это делала в прошлом. Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать, что будет дальнейшая напряженность в отношениях с Будапештом, говорится в материале.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад начал новую "холодную войну", поэтому Венгрия будет поддерживать отношения с его врагами.

По данным The Wall Street Journal, США и союзники готовят новые нефтяные санкции против РФ.

Как писала "Страна", 16 декабря Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России.