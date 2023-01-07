Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западноцентрического порядка, который якобы выразила война России против Украины, Запад начал новую "холодную войну", в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

Об этом Орбан заявил в своей в речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерского политического деятеля конца XIX - начала ХХ века), тезисы которой изложил его политический советник Балаш Орбан в статье для издания Mandiner.

"Сейчас очевидно, что самым большим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и догонялки развитых стран, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", - говорится в статье.

По мнению венгерского премьера, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники - частично из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Среди событий, которые приводят к кризису неолиберального порядка, Орбан приводит миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

"Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", - говорится в статье.

В ответ Запад во главе с США, по словам премьера Венгрии, начал новую "холодную войну" - блоковое противостояние между Западом и его соперниками.

"Кажется, что международные блоки времен "холодной войны" возрождаются", - так это описывает его советник.

Новый мировой порядок в представлении Орбана можно представить как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сформированных блоков. И это, считает он, особенно плохо для Венгрии, которая имеет негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", - утверждает Орбан, считая, что такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не собирается поддерживать план Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.