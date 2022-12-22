Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала.

Об этом политик написал в Twitter.

"Нынешний скандал в Европарламенте является показательным. Антикоррупционные гарантии оказались совершенно неэффективными. Если мы хотим восстановить доверие общественности, то пора распустить Европарламент", – говорится в сообщении.

По мнению политика, восстановить доверие к ЕП можно только избрав депутатов заново.

Он также предложил "вернуть контроль над Европарламентом членам Евросоюза".

Виктор Орбан призвал распустить Европарламент

Виктор Орбан призвал распустить Европарламент

Напомним, недавно заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана в Бельгии. Она проходит по делу о коррупции в связи с закончившимся чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Как стало известно СМИ, расследование этого дела ведется с июля 2022 года. Кайли и других фигурантов уголовного дела подозревают в получении взяток от властей Катара и влиянии на политику Европейского союза.

Ранее мы писали, что Венгрия разблокировала пакет помощи Евросоюза Украине в размере 19 млрд долларов (18 млрд евро) в обмен на разблокирование финансовой помощи самой Венгрии.

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