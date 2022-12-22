Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала.

Об этом политик написал в Twitter.

"Нынешний скандал в Европарламенте является показательным. Антикоррупционные гарантии оказались совершенно неэффективными. Если мы хотим восстановить доверие общественности, то пора распустить Европарламент", – говорится в сообщении.

По мнению политика, восстановить доверие к ЕП можно только избрав депутатов заново.

Он также предложил "вернуть контроль над Европарламентом членам Евросоюза".

Напомним, недавно заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана в Бельгии. Она проходит по делу о коррупции в связи с закончившимся чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Как стало известно СМИ, расследование этого дела ведется с июля 2022 года. Кайли и других фигурантов уголовного дела подозревают в получении взяток от властей Катара и влиянии на политику Европейского союза.

Ранее мы писали, что Венгрия разблокировала пакет помощи Евросоюза Украине в размере 19 млрд долларов (18 млрд евро) в обмен на разблокирование финансовой помощи самой Венгрии.