На севере Украины активно укрепляют границы. Там строятся инженерные и фортификационные сооружения. Окопы военным помогают рыть жители громад Варашского и Сарненского районов Ровенской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Также он опубликовал фото сооружений.

По его словам, в регионе продолжают готовиться к обороне населённых пунктов Ровенской области.

"Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - заявил Коваль.

Напомним, также укрепляют границу и в Киевской области. Там Силы обороны устанавливают минные заграждения. Эти мероприятия совершают для предотвращения нападения со стороны Беларуси.

Кроме того, Зеленский вчера приехал во Львов и провел там совещание о ситуации на границе с Беларусью.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.