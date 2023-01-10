На севере Киевской области подразделения обороны Киева наращивают рубежи обороны и устанавливают мины.

Фото опубликовал генерал Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

"Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

Минирование участков местности проводится с целью недопущения быстрого вклинения противника в боевые порядки наших подразделений для последующего нанесения огневого поражения средствами артиллерии", – сообщил он.

Напомним, ранее мы писали, что вокруг Киева существуют несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.