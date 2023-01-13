На этой неделе в Чернобыльской зоне зафиксировали стремительное поднятие уровня воды в реке Уж - правом притоке Припяти, впадающем в Киевское водохранилище. Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда - зажоры.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Обычно подобное наблюдается в осенний период или в течение неустойчивых зим. В последний раз такие природные условия отмечались 20 лет назад.

Сейчас ледяная масса движется в толще воды вниз по течению. На суженных участках русла, поворотах, перекатах скорость замедляется, она уплотняется и иногда забивает почти все водное сечение.

Так и образуется зажор - своеобразная ледяная плотина. При этом уровень воды стремительно поднимается, может затапливать пойму реки. Главная опасность состоит в том, что мощная водно-ледяная масса способна разрушать берега и гидротехнические сооружения.

Подобные условия, например, наблюдались в январе-феврале 1991 и феврале 1994 года. Тогда сильный подъем уровней воды в реке превысил 2,5 м, сообщают в заповеднике.

Напомним, ранее на реках зоны отчуждения Чернобыльской АЭС ученые наблюдали, как воду сковывает лёд.

Также в Чернобыльском заповеднике рассказывали, как снег влияет на жизнь животных.