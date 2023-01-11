Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал архивные снимки фотоловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ", установленных на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке.

Все кадры сделаны ночью, когда на охоту выходят мелкие и крупные хищники. В это время суток бодрствуют и копытные.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве в рамках программы исследования популяции волка в Центральном Полесье.

Также Чернобыльский заповедник показывал фото прихода оттепели в зону отчуждения.