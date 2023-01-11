Глаза в темноте. Чернобыльский заповедник опубликовал ночные фото животных зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал архивные снимки фотоловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ", установленных на территории зоны отчуждения ЧАЭС.
Снимки появились в Фейсбуке.
Все кадры сделаны ночью, когда на охоту выходят мелкие и крупные хищники. В это время суток бодрствуют и копытные.
Ранее Чернобыльский биосферный заповедник сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве в рамках программы исследования популяции волка в Центральном Полесье.
Также Чернобыльский заповедник показывал фото прихода оттепели в зону отчуждения.
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