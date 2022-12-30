Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил об оттепели в зоне отчуждения ЧАЭС.

Об этом сказано в посте в Фейсбуке организации.

Оттепелью называют устойчивый переход к температуре выше нуля зимой. Ее приход зафиксирован учеными на этой неделе.

"Еще в понедельник холодные массы воздуха с севера принесли в заповедник снегопад с ветром. Но уже во вторник температура поднялась до плюс 5 и по прогнозу продержится еще неделю", - сказано в записи.

Как отметили в заповеднике, оттепель имеет много последствий для дикой природы. Снег и лед превращаются в лужи, частично или полностью исчезает ледяной покров на водоемах, поднимается уровень воды в реках.

С одной стороны, оттепель создает более комфортные условия для животных, уменьшая потери тепла и улучшая добычу корма. С другой – маскировочный белый окрас уже не работает и иногда выдает своего владельца.

Во время оттепели начинаются предварительные попытки брачных песнопений у птиц. Могут выйти из сна енотовидные собаки и барсуки.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заметили обедающего на ольхе чижа канареечной окраски.

Также ученые зоны отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдали, как воду рек заповедника сковывает лёд.