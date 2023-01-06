Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 5 января подписал соглашение о сотрудничестве в рамках программы исследования популяции волка в Центральном Полесье. Участниками этой программы являются Чернобыльский заповедник, Полесский национальный университет, Полесский природный заповедник Polissya Reserve и природный заповедник "Древлянский" .

Об этом сообщается а Фейсбуке Чернобыльского заповедника.

Волк – самый распространенный крупный хищник нашей страны, однако информации о нем не слишком много, а в имеющейся много противоречий. Именно из-за необходимости получения достоверных и максимально исчерпывающих данных об особенностях экологии в регионе серого волка заповедник начал комплексное многолетнее исследование, объединив усилия ученых, исследователей из вузов, практиков заповедного дела, рабочих лесного и охотничьего хозяйств.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльского заповедника удалось сделать фото бурого медведя.

Также Чернобыльский заповедник публиковал фото благородных оленей в снегу зоны отчуждения.