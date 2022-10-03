Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок фотоловушки со стаей волков. На нем едва различимы три особи, так как они благодаря окрасу практически сливаются с ландшафтом.

Фото появилось на Фейсбуке.

Умение сливаться с пейзажем типично для этих хищников: цвет их шерсти часто соответствует тем местам, где они обитают. Например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых – с белым, а у лесных варьируется от светло-серого и серо-бурого до черного.

Распространение волка на севере Центрального Полесья сплошное и выделять ключевые территории обитания, как это практикуется в отношении редких видов, нет необходимости. Интересно, что высокая плотность проживания волка, рыси и копытных в Полесье территориально совпадают. К 2020 году в пределах зоны отчуждения ЧАЭС на площади около 2600 км² проживало около 10 территориальных волчьих стай с общим количеством волков в пределах 100-120 особей.

В ночное время волк встречается практически по всей территории, в том числе на сельскохозяйственных полях, в окрестностях населенных пунктов. Дневная активность характерна для лесоболотных территорий.

В настоящее время волки не выходят на лесные дороги.

Логово волчица обустраивает недалеко от воды - на расстоянии до полукилометра. Водопоями могут служить обычные болота и ямки с водой под вывернутыми деревьями. Дефицита в водопоях для волков в Полесье нет. На индивидуальной территории волка есть места добывания копытных, бобра, зайца и потенциально возможной находки падали. Стая передвигается от одного места нахождения жертвы или участка постоянной охоты к другому преимущественно по лесным путям или тропам по маршруту, максимально приближенному к прямой.

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей больных бешенством волков случаются, но крайне редко.

В августе заповедник тоже публиковал фотографии, сделанные фотоловушками близ ЧАЭС, и в кадре кроме прочих животных был волк.

А в прошлом году "Страна" рассказывала, как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС молодой волк позировал фотографу, пока его стая отсиживалась в кустах.