Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото хищной птицы семейства ястребиных - лугового луня. В зоне отчуждения их насчитывают всего около десяти пар. Хотя из года в год численность этих пернатых может варьироваться, поскольку они не

привязаны к постоянным местам гнездования.

Снимки опубликованы в Фейсбуке.

Луговой лунь питается мелкими птицами и грызунами, ящерицами, изредка – большими насекомыми. Охотится он, низко летая над землей.

Лунь - птица перелетная. Улетать в теплые края она начинает довольно рано. Первую мигрирующую птицу в заповеднике наблюдали в начале второй декады августа. В августе луни уже встречаются редко. Последние птицы встречаются в конце сентября.

Мигрируют они по одиночке или парами.

Высота полета при миграции обычно составляет от одного до 100 метров. Направление миграции – юг и юго-запад. Районы зимовки луговых луней расположены в Экваториальной и Южной Африке. На территории Украины гнездится примерно 2-3 тысячи пар.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал снимок глухаря, сделанный фотоловушкой в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также организация публиковала фото птицы, меню которой состоит исключительно из ос и шмелей.