Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в честь Всемирного дня рек рассказал, что зона отчуждения ЧАЭС помимо всего прочего уникальна еще и своими водными объектами.

Посвященный им пост пресс-служба организации опубликовала на Фейсбуке.

По заповедной территории протекает восемь рек: Припять, Уж, Сахан, Илья, Брагинка, Несвич, Вересня, Грезля. Все они подпитываются многими ручьями. Длина речной сети составляет 260 км.

Важнейший водный ресурс Полесья и второй по длине приток Днепра – Припять. Она принадлежит к последним крупным рекам Европы, почти не подвергшимся серьезному вмешательству человека.

Реки имеют очень важное значение: как источник пресной питьевой воды, как необходимое условие существования людей и природы. Здоровая, дикая, свободная река обеспечивает чистое водоснабжение. Мы все пьем воду, и большинство наших запасов поступает из рек и ручьев.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото осеннего леса в зоне отчуждения и рассказывал о его сложной экосистеме.

Также заповедник сообщал о Ночи летучих мышей, которую отмечают в ночь с 20 на 21 сентября.