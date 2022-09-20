Одной из самых необычных природоохранных дат является Ночь летучих мышей, которую отмечают в ночь с 20 на 21 сентября.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

С 1997 года Ночь летучих мышей стала общеевропейской природоохранной акцией, в которой принимают участие все страны, являющиеся сторонами Соглашения о сохранении летучих мышей в Европе – EUROBATs (действует с 1991 года, ратифицирована Верховной Радой Украины 19 мая 1999 года).

Цель соглашения – согласование действий, разработка и проведение европейскими государствами совместных мероприятий по сохранению рукокрылых и мест их пребывания. Международная ночь летучих мышей проводится с 2001 года в более чем 60 странах.

В Украине проведение ночи летучих мышей является значительным событием, поскольку на территории нашего государства все виды рукокрылых занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал снимок глухаря, сделанный фотоловушкой в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь обитателей зоны отчуждения.