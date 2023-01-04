Медведь в объективе фотоловушки. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что в зоне отчуждения ЧАЭС после долгого перерыва наблюдали бурого медведя. 

Об этом свидетельствуют снимки фотоловушки и следов жизнедеятельности косолапого.

К ХVII веку ареал этого крупного хищника охватывал всю лесную и лесостепную зоны нашей страны. Однако зверь, считающийся в общественном воображении символом дикой силы, оказался уязвимым к антропогенному фактору и освоению природной среды человеком. В результате в начале ХХ ст. медведь сохранился только в Карпатах.

О появлении медведя в зоне отчуждения ЧАЭС начали говорить в 2001-2002 годах. Однако признаков постоянного присутствия вида на территории тогда обнаружено не было.

В 2010 году ученые наткнулись на ствол сосны, скорее всего, ободранный медведем. То, что следы оставил именно косолапый, определили квалифицированные зоологи.

В 2014-2016 годах сотрудники "Чернобыльского центра" с помощью фотоловушек получили достоверные свидетельства присутствия вида на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Однако не было точной информации о статусе присутствия медведя: является ли он здесь постоянным жителем или заходит в гости, какова численность вида.

После создания Чернобыльского радиационно-экологического заповедника сотрудники научного отдела присоединились к поиску медведя. 

В 2020 году был начат фотомониторинг крупных млекопитающих. В 2021 году удалось зафиксировать медведя в южной части заповедника.

В 2022 году из-за оккупации и боевых действий исследования приостановились. Но в начале лета работу возобновили. Как и в 2020-м, в 2022 году снова удалось зафиксировали на заповедных территориях бурого медведя.

Если этот зверь вернулся, можно утверждать, что заповедник выполняет функцию сохранения природы успешно.

Фото медведя 1Фото медведя 2Сосна со следами когтей медведя

Снимки медведя 2020 и 2022 годов, сосна со следами когтей зверя

Ранее в Чернобыльском заповеднике показывали фото, чем обедал местный медведь.

А летом НБУ выпустил новую памятную монету с бурым медведем в честь Чернобыльского заповедника.

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