Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что в зоне отчуждения ЧАЭС после долгого перерыва наблюдали бурого медведя.

Об этом свидетельствуют снимки фотоловушки и следов жизнедеятельности косолапого.

К ХVII веку ареал этого крупного хищника охватывал всю лесную и лесостепную зоны нашей страны. Однако зверь, считающийся в общественном воображении символом дикой силы, оказался уязвимым к антропогенному фактору и освоению природной среды человеком. В результате в начале ХХ ст. медведь сохранился только в Карпатах.

О появлении медведя в зоне отчуждения ЧАЭС начали говорить в 2001-2002 годах. Однако признаков постоянного присутствия вида на территории тогда обнаружено не было.

В 2010 году ученые наткнулись на ствол сосны, скорее всего, ободранный медведем. То, что следы оставил именно косолапый, определили квалифицированные зоологи.

В 2014-2016 годах сотрудники "Чернобыльского центра" с помощью фотоловушек получили достоверные свидетельства присутствия вида на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Однако не было точной информации о статусе присутствия медведя: является ли он здесь постоянным жителем или заходит в гости, какова численность вида.

После создания Чернобыльского радиационно-экологического заповедника сотрудники научного отдела присоединились к поиску медведя.

В 2020 году был начат фотомониторинг крупных млекопитающих. В 2021 году удалось зафиксировать медведя в южной части заповедника.

В 2022 году из-за оккупации и боевых действий исследования приостановились. Но в начале лета работу возобновили. Как и в 2020-м, в 2022 году снова удалось зафиксировали на заповедных территориях бурого медведя.

Если этот зверь вернулся, можно утверждать, что заповедник выполняет функцию сохранения природы успешно.

Снимки медведя 2020 и 2022 годов, сосна со следами когтей зверя

Ранее в Чернобыльском заповеднике показывали фото, чем обедал местный медведь.

А летом НБУ выпустил новую памятную монету с бурым медведем в честь Чернобыльского заповедника.