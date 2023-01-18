Способность России добиться быстрых изменений военного потенциала зависит от готовности президента РФ Владимира Путина перенаправить значительную часть бюджета на рост военной мощи - и поставить Россию на несколько лет в нечто вроде военного положения.

Такие вывод делает вывод американский "Институт изучения войны" в новой сводке.

"Есть признаки того, что Путин может быть готов сделать это", - пишут эксперты, комментируя озвученные вчера планы министра обороны РФ Сергея Шойгу расширить армию до полутора миллиона человек и воссоздать ряд военных округов в 2023–2026 годах.

Задуманная РФ реформа конвенциональных вооруженных сил "может изменить соотношение сил до 2024 года и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России".

Как сообщается в сводке, помимо расширения военного персонала и воссоздания военных округов, Шойгу заявил, что России также необходимо усилить ключевые структурные составляющие ВС РФ. По данным американских экспертов, он сказал, что "Россия возобновит Московский и Ленинградский военные округа, сформирует новый армейский корпус в Карелии (на границе с Финляндией), сформирует новые самодостаточные группировки сил в захваченной Украине и сформирует 12 новых маневренных дивизий.

Кроме того, Шойгу добавил, что "РФ необходимо наращивать свои возможности для должной подготовки своих сил, развивая больше полигонов и увеличивая количество инструкторов и специалистов", пишет ISW.

"У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - делает вывод "Институт".

Напомним, вчера в минобороны РФ заявили, что Шойгу посетил зону так называемой "спецоперации" и побывал в штабе группировки войск "Восток" под командованием Рустама Мурадова.

Также сообщалось, что в своей недавней сводке "Институт изучения войны" сообщал, что Кремль вероятно меняет подход к войне и готовится к решительным действиям.

Кроме того, украинская разведка заявляла, что РФ готовит сценарии повторного нападения, но и делает много "вбросов".