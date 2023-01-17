Администрация президента РФ заявила, что действие указа о мобилизации в России продолжается.

Об этом написано в ответе администрации на обращение депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Документ опубликовало псковское отделение партии "Яблоко".

24 ноября Гайдук направил обращение Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. По его мнению, отсутствие официального документа "порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов".

В ответе администрации президента говорится, что 28 октября 2022 года "завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе", а военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников.

"Действие указа президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается", - говорится в ответе.

Напомнил, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.

31 октября глава Кремля сообщил об окончании частичной мобилизации в России.

"С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", - сказал тогда он.

По данным украинской разведки, в России в скором времени может начаться новая волна мобилизации, в рамках которой планируют призвать около 500 тысяч человек.

В Кремле сегодня эту информацию назвали слухами, которые распространяют из-за рубежа.