Местные паблики в Киеве опубликовали фото приказа военкома Голосеевского района столицы о проведении мобилизации. Жители сообщили, что документ расклеен в домах в районе. Позже власти Киева подтвердили подлинность этих объявлений.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

В КГВА говорят, что это "обычная работа" районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в условиях военного положения и "не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте".

"Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП", – заявили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Документ, который появился в домах столицы, датирован 27 декабря 2022 года.

В нем идет речь о проведении мобилизации "людских и транспортных ресурсов, определенных в планах" в период с 21 ноября 2022 по 23 февраля 2023 года в Голосеевском районе столицы.

В документе говорится:

все военнообязанные жители этого района Киева, имеющие мобилизационные распоряжения или получившие персональные повестки территориального центра (органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационных организаций, других организаций или предприятий, учреждений) должны появиться в сроки и по адресам, указанным в них мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или распоряжениях (приказах) территориального центра. При себе необходимо иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках;

предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и граждане, являющиеся поставщиками транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, должны обеспечить доставку и передачу автомобилей и техники в сроки, в объемах и по адресам, определяемым в сводных (частных) нарядах на поставку техники при мобилизации.

предприятиям, учреждениям, организациям, учебным заведениям всех форм собственности, независимо от их подчинения, жилищно-эксплуатационным организациям, домовладельцам организовать и обеспечить в установленном порядке:

- отзыв военнообязанных из служебных командировок для своевременного прибытия по вызову военкомата;

- вручение забронированным военнообязанным свидетельств об отсрочке от призыва во время мобилизации в особый период и предоставление в военкоматы сведений об этом;

- своевременное оповещение военнообязанных, которые призываются на военную службу во время мобилизации;

- освобождение военнообязанных, которые призываются, от исполнения обязанностей;

- явку военнообязанных, которые призываются, на сборные пункты в термины и по адресам, указанным в повестках и мобилизационных распоряжениях;

- контроль за исполнением военнобязанными правил военного учета и прохождения медосмотра;

- соблюдение социальной и правовой защиты в отношении лиц, которые призываются на военную службу;

- розыск граждан, которые уклоняются от военного долга. Гражданам, которые уклоняются от призыва на военную службу во время мобилизации и не появляются по вызову, предусмотрена административная ответственность - штраф от 3400 до 5100 грн.

Помимо прочего в документе сказано, что военнообязанные не имеют право менять место жительства без разрешения военкомата (территориального центра комплектации).

Кроме того, там говорится, что военнообязанные, которые лично не получили повестки, должны явиться до 31 января 2023 года в военкомат Голосеевского района, по адресу Большая Васильковская, 104-Б.

Напомним, ранее Резников сообщил, будет ли в Украине массовая мобилизация.

Также сообщалось, что Кабмин может разрешить выезжать из Украины военнообязанным, имеющим бронь от мобилизации.