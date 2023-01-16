Россия может готовить разные сценарии и направления возможного повторного вторжения, но также РФ занимается дезориентацией и производит информационные "вбросы" для дезориентации Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "24 канала".

"Аналитики и наши, и международные имеют право анализировать, и это правильно, разные сценарии. Потому что сценарии и направление нападения может быть не одно. И враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", - сказал он.

По словам Юсова, на сегодня нет угрозы со стороны Беларуси.

"Но, однако, это также риск, на который мы должны обращать внимание", - добавил он.

Также Юсов заявил, что российский президент Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - сказал Юсов.

Напомним, сегодня Институт изучения войны сообщал, что Кремль вероятно меняет подход к войне и готовится к решительным действиям. Эксперты считают, что Путин готовит Россию к затяжной войне.

Также сообщалось, что сегодня в Беларуси начались совместные с Россией учения.