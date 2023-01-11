Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "перспектив мирных переговоров с Украиной нет".

Об этом пишут российские СМИ.

"В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - сказал Песков.

Что касается Соледара, то он не стал подтверждать заявления о его захвате и призвал дождаться официальных комментариев. Но заявил, что "есть положительная динамика в продвижении".

По его словам, "в целом об успехах можно будет говорить после выполнения целей "спецоперации", поставленных Путиным".

Ранее мы писали о том, что в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара войсками РФ.

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Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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