Пакета помощи США в размере 45 миллиардов хватит на год, но дальше "все ставки снимаются". И, хотя на стороне Украины западная поддержка, мотивированность армии, а также импульс от недавних побед, военные аналитики перечисляют проблемы, с которыми могут столкнуться украинские военные.

Газета Washington Post в своем отдельном материале описала перспективы "затяжного конфликта в пользу Путина", если Украина не сможет победить в текущем году.

Проблемы, с которыми, по мнению экспертов, могут столкнуться ВСУ:

1. Россияне окапываются на оборонительных позициях, усиленных минимум ста тысячами мобилизованных.

2. Успехам Украины в 2022 году способствовали ошибки России, которые с меньшей вероятностью повторятся теперь. Также успехи Киева основывались на том, что цели РФ были слишком абмициозны, и Украина одержала победу уже тем, что сохранилась как государство.

3. Многое может упираться в то, у какой стороны первой закончатся боеприпасы. Продолжают поступать свидетельства того, что снарядов у РФ становится меньше.

"И хотя Россия начала наращивание производства, ясно, что оно может не соответствовать потреблению", - сказал газете западный чиновник.

Но также далеко не ясно, сможет ли Запад удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.

4. Если в наступающем году линии фронта существенно не сместятся, дальнейший путь станет "более мрачным".

Длительная война отсрочит на неопределенный срок восстановление Украины.

"Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель — лишить Украину успеха как независимой страны", - говорится в статье.

Также со временем наступательные возможности Украины будут истощены - из-за уменьшения количества опытных солдат.

После чего у России будет шанс восстановить свою экономику и боевые возможности, чтобы начать наступление в будущем. "Если Путин сможет превратить это в многолетнюю войну на истощение, он, вероятно, сможет пересидеть Украину", - говорится в материале.

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