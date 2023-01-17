Минобороны России заявило, что Шойгу посетил штаб группировки "Восток" ВС РФ в Украине. Видео
В минобороны РФ заявили, что российский министр обороны Сергей Шойгу посетил зону так называемой "спецоперации" и побывал в штабе группировки войск "Восток" под командованием Рустама Мурадова.
Об этом сообщают и публикуют соответствующее видео российские СМИ.
Шойгу оттуда по видеосвязи поговорил с другими командными пунктами (например, "Запад") и с недавно назначенным главой российскими войсками в Украине Валерием Герасимовым.
Отметим, что группировка "Восток" участвует в боевых действиях на Донецком направлении.
На видео с поездки Шойгу в штаб группировки "Восток" замечен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, которого западная разведка называла новым командующим группировкой войск "Запад" в Украине.
Никифоров на ролике никак не обозначен, а его появление маркируется титром "Комадный пункт группировки войск "Запад".
Эта группировка ранее, как считалось, воевала на Харьковском направлении.
СБУ считает Никифорова причастным к атаке на самолёт Ил-76 ВВС Украины, который был сбит 14 июня 2014 года в Луганске.
С августа 2016 года включён Генпрокуратурой Украины в список обвиняемых в преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.
С 2018 года под международными санкциями Украины.
Ранее мы писали, что Шойгу заявил, что проведенная в РФ мобилизация была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.
Также сообщалось, что Шойгу заявлял, что продолжение войны в Украине - приоритетная задача РФ на 2023 год.