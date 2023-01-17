В Черном море на данный момент выведено шесть ракетоносителей с максимальным залпом 44 "Калибра". Об этом в эфире телемарафона заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, рекордный заряд за время войны составлял 48 ракет морского базирования.

Гуменюк добавила, что один из кораблей заходил в порт и там, вероятно, прошел перезарядку.

По ее словам, ракетная опасность остается актуальной.

"Нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - сказала Гуменюк.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщало об угрозе повторного ракетного удара с Черного моря.

Ранее СБУ назвала имена российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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