Незадолго до ракетной атаки на Киев военные сообщили, что Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди них - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров".

Об этом сообщало оперативное командование "Юг".

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 7️ единиц, среди которых 1️ ракетоноситель с 8️ ракетами "Калибр" и 2️ десантных корабля", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром россияне обстреляли несколько украинских городов: Харьков, Запорожье и Очаков в Николаевской области.

Также на рассвете взрывы были слышны в Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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