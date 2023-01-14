В Киеве и области в районе 9:30 была слышна новая серия взрывов. Звуки взрывов слышали жители как левого, так и правого берега столицы, а также в области.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Днепровском районе.

Воздушная тревога при этом не была объявлена. Сирены завыли через несколько минут уже после взрывов.

Вскоре в столичной военной администрации заявили о ракетной атаке на Киев.

А замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве - ракетная атака на объекты критической инфраструктуры.

Также в сети появились сообщения о столбе дыма, который виден в одном из районов Киева.

Незадолго до этого Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди которых - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров".

Как сообщалось, сегодня рано утром в Киеве уже прозвучали взрывы. Тогда они тоже прогремели без объявления воздушной тревоги, а в ВСУ заявили, что это не прилеты. Однако местные власти сообщили, что начался пожар на объекте инфраструктуры.

Также РФ рано утром обстреляла Харьков, Очаков и Запорожье.

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