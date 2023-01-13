В пятницу, 13 января, на газопроводе, который соединяет Латвию и Литву, прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает в Facebook мэр Пасвальского района Литвы Гинтаутас Гегузинскас.

"В Пасвальском районе под Валакеляем взорвался газопровод высокого давления. Это рядом с дорогой Пасвалис - Шяуляй. Работает спецназ", - говорится в сообщении.

Пламя поднялось примерно на 50 метров, 250 жителей ближайшего населённого пункта - деревни Валакеляй - были эвакуированы.

Для ликвидации последствий инцидента были направлены большие силы дорожных специалистов.

Известно, что газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию. Компания Amber Grid, которая обслуживает газопровод, в срочном порядке проинформировала правительство о сложившейся ситуации.

Ранее мы писали, что недавно на магистральном газопроводе в Луганской области раздался взрыв и начался пожар. Около 11 тысяч абонентов остались без газа.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года под российским Санкт-Петербургом вспыхнул мощный пожар. Власти заявили о взрыве на газопроводе.