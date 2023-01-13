ВСУ отрицают захват Соледара, о котором заявило Минобороны РФ. В Восточной группировке войск ВСУ говорят, что в Соледаре продолжаются бои, а РФ специально распространяет информационный шум.

Об этом заявил сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый в комментарии "РБК Украина".

В эфире телемарафона Череватый заявил, что в Соледаре идут бои.

"Бои идут в городе, наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений… Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения. Этого не надо делать", - заявил Череватый.

Ранее CNN заявила, что поговорила с украинским военным в Соледаре и те утверждают, что их "просто бросили".

Также свое мнение о ситуации в Соледаре обнародовал Институт изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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