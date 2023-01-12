В Сети появилось видео из Соледара, на котором виден указатель предприятия "Артемсоль".

Соответствующие кадры публикуют российские журналисты в четверг, 12 января.

На видео, кроме указателя "Артемсоли", можно заметить следы разрушений в частном секторе и поврежденное авто.

Позже россияне обозначили на видео ещё одну локацию своего присутствия в Соледаре - около спортивного комплекса "Артемсоли".

При этом, по данным ряда российских Telegram-каналов, ВСУ сохраняют свои позиции в северо-западной части города, в районе седьмого рудника.

Украина заявляет, что бои в городе продолжаются.

Напомним, накануне куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что Соледар полностью находится под российским контролем. По его словам, российские военные якобы уничтожили около 500 украинских солдат, которые отказались сдаться в плен.

А сегодня замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия продолжает наступление в районе Соледара. Цель россиян - прорвать оборону ВСУ и захватить город.

Кроме того, Генштаб ВСУ не стал оценивать, какую часть Соледара удалось захватить российским войскам. Такие оценки военные назвали некорректными.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.