Генштаб ВСУ не стал оценивать, какую часть Соледара удалось захватить российским войскам
В Генштабе ВСУ сухо прокомментировали ситуацию в Соледаре по состоянию на сегодняшний день. Журналисты попросили военных оценить, какой процент города контролирует РФ, однако в Генштабе назвали такие оценки некорректными.
Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока так", - сказал Громов.
Также он озвучил прогноз, что в ближайшее время РФ будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а затем попытается захватить левобережье Запорожской области.
Как сообщалось, в Минобороны настаивают, что России не удалось полностью захватить Соледар.
Хотя куратор "вагнеровцев" Евгений Пригожин уже заявил, что Соледар полностью находится под контролем России.
После этого в ВСУ сообщили, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.
Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
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