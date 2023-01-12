В Генштабе ВСУ сухо прокомментировали ситуацию в Соледаре по состоянию на сегодняшний день. Журналисты попросили военных оценить, какой процент города контролирует РФ, однако в Генштабе назвали такие оценки некорректными.

Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока так", - сказал Громов.

Также он озвучил прогноз, что в ближайшее время РФ будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а затем попытается захватить левобережье Запорожской области.

Как сообщалось, в Минобороны настаивают, что России не удалось полностью захватить Соледар.

Хотя куратор "вагнеровцев" Евгений Пригожин уже заявил, что Соледар полностью находится под контролем России.

После этого в ВСУ сообщили, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.