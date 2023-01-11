Появилось еще одно официальное опровержение по Соледару от украинской стороны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что вагнеровцы не имеют успеха в попытках полностью захватить город.

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", – написала Маляр.

Как сообщалось, куратор "Вагнера" Евгений Пригожин настаивает, что Соледар полностью находится под контролем России.

А солдат ВСУ заявил CNN, что украинские военные держатся в Соледаре, но без командиров.

"Страна" разбиралась, захвачен ли Соледар, в итогах за сегодняшний день.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.