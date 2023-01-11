На луганском направлении россияне собрали уже около 30 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире ТСН.

Он говорит, что РФ опасается деоккупации Кременной, поэтому перебросила туда несколько подразделений десантников и танки.

"Ожидаем оживления боевых действий. Земля промерзла, поэтому теперь будет подключаться тяжелая техника", - заявил Гайдай.

Напомним, что на днях Гайдай уже говорил, что в Луганской области ожидается интенсификация боевых действий из-за ударивших морозов. До 12 января в регионе будет постепенно теплеть, но и тогда по ночам будет мороз до -9 градусов.

Это значит, что грунт промерзнет для продвижения тяжелой техники.

При этом британская разведка также утверждает, что российское командование опасается прорыва ВСУ под Луганском и Запорожьем.

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