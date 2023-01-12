В Восточной группировке войск ВСУ прокомментировали ситуацию в Соледаре. Там говорят, что сейчас украинское командование пытается выбрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения, и анонсируют принятие решений в ближайшие дни.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет "РБК-Украина".

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери - там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск", - заявил Череватый.

Он добавил, что сейчас командование пытается выбрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения.

"То есть в войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", - добавил он.

Напомним, ранее появились спутниковые фото последствий боевых действий в Соледаре и Бахмуте.

Также "Страна" писала, чем известен Соледар, за который идут ожесточенные бои.

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.