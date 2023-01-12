Соледар сейчас на слуху - это самая горячая точка на фронте. До войны о нем говорили гораздо меньше, хотя город весьма примечателен.

Соледар до 1991 года носил имя основателя компартии Германии и назывался Карло-Либкнехтовск.

Довоенное население - 10,5 тысяч человек. Знаменит как центр добычи природной соли. Этим здесь начали заниматься еще в XVII веке. До нынешней войны там функционировало одно из крупнейших предприятий по добыче соли в бывшем СССР "Артемсоль".

В результате более ста лет добычи образовалась гигантская система подземных выработок.

Один из участков подземного лабиринта до войны был доступен для рядовых граждан – в качестве и экскурсантов, и пациентов подземного спелеосанатория (работал с мая 2007 года). Утверждают, что 40-минутное пребывание в соляных коридорах оздоравливает человека чуть ли не на год вперед. Здесь лечили бронхиальную астму, астматический, обструктивный бронхит, хроническую пневмонию, аллергический ринит, атопический дерматит, среднетяжелую форму псориаза, снижение иммунитета и т.д.

Побывавшие в соляной шахте свидетельствуют: в ней дышится так легко, будто находишься в сосновом лесу или на морском берегу. Температура здесь на уровне 15 градусов выше нуля. Лабиринты подземных коридоров ведут в специально устроенный огромный зал, подсвеченный зеленоватыми фонарями. Там проводили публичные мероприятия, даже запускали воздушный шар. Но прежде всего зал был известен регулярно устраивавшимися симфоническими концертами.

Великий химик Дмитрий Менделеев в свое время писал о выработках Соледара: "В этих копях будут отдыхать когда-нибудь от рабочего устатку люди, станут, может быть, и лечиться здесь, потому что воздух с температурой зимой и летом равной 16 градусам, притом с солью, дышится легко, и будут задавать фантастические подземные пиры в хрустальных залах с чудным резонансом".

Впрочем, в шахтах Соледара не только лечили людей.

Ещё с советских времён здесь были огромные склады с оружием. Правда, после 2014 года большая часть его была вывезена.

Ранее в Минобороны заявили, что России не удалось полностью захватить Соледар.

Однако российская сторона утверждает обратное.