Генеральный штаб ВСУ полагает, что Россия планирует попытаться захватить Донецкую и перейти к захвату Запорожской области, сохраняя главную цель - захват всей территории Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", - заявил Громов.

Генштаб также прогнозирует, что россияне и в дальнейшем будут наносить ракетно-авиационные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил – в частности увеличение общей численности войск до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

Тем временем в Минобороны ранее заявили, что России не удалось полностью захватить Соледар.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 12 атак врага на Донбассе, в Крыму россияне вербуют наемников в ЧВК.