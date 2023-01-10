Утром во вторник, 10 января, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне ведут наступления на трех направлениях в Донецкой области.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Отражены атаки противника в Луганской области (Краснопопвка, Белогоровка, Кузьмино под Кременной) и в Донецкой (Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Водяное, Майорск, Марьинка, Победа).

Россия за сутки нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар по Краматорску, Константиновке, Харькову, Херсону и Очакову.

ВСУ нанесли 21 авиаудар по скоплениям противника.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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