Утром в четверг, 12 января, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что ВСУ отбили 12 атак россиян на Донбассе.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара (по объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара.

ВСУ отразили атаки в районе населенных пунктов:

Стельмаховка и Кременная на Луганщине (то есть украинские силы, исходя из этого, приблизились к Кременной - Ред. ).

). Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Кроме того, по данным Генштаба, в Крыму объявлен набор наемников в новообразованные "частные военные компании" "Щит" и "Русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.