В среду, 11 января, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области.

2. Противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

3. Почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

4. Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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