Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 января.

В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Угроза авиа- и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины. Противник также продолжает обстреливать позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстрелял позиций наших войск у 13 населенных пунктов, в частности Сосновки, Зеленого, Волчанска, Хатного, Красного Первого и Двуречной Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии Ольшан, Орлянки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии позиций ВСУ у Белогоровки, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Дружбы, Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков, минометов, артиллерии Авдеевку, Веселое, Невельское, Георгиевку, Марьинку, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы позиции Сил обороны у Времовки, Великой Новоселки, Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелял из танков, минометов, артиллерии позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру у 18 населенных пунктов, в частности Новополья Донецкой области, Ольговского, Железнодорожного, Гуляйполя, Степного, Щербаков, Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль правого берега Днепра. От артобстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, включая Антоновку, Веселое, Дудчаны, Милово и Золотую Балку Херсонской области и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в Бердянске Запорожской области переполнены ранеными, поэтому войска РФ за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки накрыли огнем два пункта управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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