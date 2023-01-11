Герасимов вместо Суровикина. Почему в России глава Генштаба возглавил "спецоперацию"
Российские телеграм-каналы обсуждают версии, почему убрали Сергея Суровикина и назначили командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова.
По их мнению, это связано с военно-организационными, а не политическими мотивами.
Согласно одной версии, цель назначения - повысить управляемость и избежать дублирования полномочий, когда действующей армией фактически командовал (и распоряжался военными ресурсами РФ) Герасимов, но при этом был ещё и Суровикин со своим штабом и полномочиями. При этом отношения между двумя генералами, по слухам, уже давно напряженные. Теперь в руках Герасимова сконцентрированы фактически все ресурсы и рычаги управления российскими войсками в Украине.
По второй версии, назначение Герасимова - признак того, что готовится крупное наступление российских войск, для руководства которым начальник генерального штаба принял непосредственно на себя командование боевыми действиями армии РФ в Украине.
"Страна" сообщала, что сегодня командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Напомним, Суровикина назначили командующим российской "спецоперацией" в Украине в начале октября.